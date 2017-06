Zwei Vergewaltigungen in Linz: Mediale Kritik an Polizei

Die Polizei kündigte genauere Informationen zu den Fällen an - © APA

In Linz sind zwei Frauen brutal vergewaltigt worden: Bereits am 9. Juni wurde eine Maturantin von zwei Unbekannten in einen Keller gezerrt und missbraucht. Am 16. Juni wurde eine 38-Jährige Opfer eines Sexualdelikts in einer Tiefgarage, hier ist der Täter in Haft. Die Polizei bestätigte am Montag entsprechende Medienberichte und wehrte sich gegen Kritik, Infos lange zurückgehalten zu haben.