Zwei Uni-Mitarbeiter nach Tötung von Friseur festgenommen

Der 26-jährige Friseur war in der vergangenen Woche mit einem Messer erstochen worden. Die Täter gingen dabei so brutal vor, dass die Klinge abbrach.

Einer der Verdächtigen soll den Behörden zufolge eine Videonachricht an Freunde und Familienangehörige gesendet haben, in der er sich für das Verbrechen entschuldigt. Wie die mutmaßlichen Täter und das Opfer in Beziehung zueinander standen, teilten die Ermittler zunächst nicht mit. Weitere Rätsel gibt außerdem eine ominöse Spende auf: Unbekannte vermachten einer Bücherei im Bundesstaat Wisconsin nach der Tötung des Friseurs eine Summe von 1.000 Dollar (847 Euro) im Namen des Opfers, wie die Zeitung “Chicago Tribune” berichtete.

