Drei Tote bei zwei Lawinenabgängen in Salzburg

Vier Tschechen wurden verschüttet, zwei überlebten nicht - © APA

Bei zwei Lawinenabgängen in Salzburg sind am Sonntag drei Personen ums Leben gekommen. Im Wildgerlostal bei Krimml starben zwei tschechische Schneeschuhwanderer, am Pfeifferköpfl bei Bramberg kam für einen Variantenfahrer jede Hilfe zu spät. Am Nachmittag wurde die Bergrettung zu einem weiteren Einsatz gerufen: Zwischen Großarl und Bad Hofgastein wurde vermutlich eine Person verschüttet.