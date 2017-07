Zwei Tote und neun Verletzte nach Messerangriff in China

Ein Angreifer hat zwei Menschen in einem Supermarkt der südchinesischen Metropole Shenzhen mit einem Küchenmesser getötet. Neun weitere Menschen wurden bei der Attacke verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag berichtete. Nach dem Angriff am Sonntagabend wurde der 30 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen.

Seine Familie habe der Polizei berichtet, dass der Mann an einer geistigen Krankheit leide. Da der private Besitz von Schusswaffen in China verboten ist, werden für Gewaltverbrechen oft Messer oder auch selbstgebaute Sprengsätze verwendet. Im Juni kamen acht Menschen ums Leben, als ein Mann in der ostchinesischen Stadt Xuzhou vor einem Kindergarten einen Sprengsatz zündete. Der 22 Jahre alte Täter, der bei der Explosion starb, hatte laut Behördenangaben wegen einer Nervenkrankheit frühzeitig die Schule abbrechen müssen. (APA/dpa)