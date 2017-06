Zwei Tote durch Erdbeben in Guatemala

Die Schäden sind erheblich - © APA (AFP)

Bei einem Erdbeben in Guatemala am Mittwoch sind nach Angaben der Behörden mindestens zwei Menschen getötet worden. Ein 40 Jahre alter Mann wurde von herabfallenden Trümmern einer Kirche in der Stadt San Sebastian schwer verletzt und starb im Krankenhaus. Eine Frau erlitt einen Herzstillstand. Rund 55 Gebäude wurden schwer beschädigt.