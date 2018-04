Zwei tote Blauhelme bei Angriff auf UNO-Basis in Mali

Bei einem Anschlag auf eine UNO-Basis in Mali sind zwei Blauhelme getötet worden. Zehn weitere wurden bei dem Angriff im Ort Adjelhoc im Osten des Landes verletzt, wie die UNO-Mission zur Überwachung eines Friedensabkommens in Mali (MINUSMA) am Donnerstag mitteilte. Am Donnerstagabend seien die UNO-Soldaten mit Mörsern beschossen worden, einige davon sollen das Lager getroffen haben, hieß es.

Die Sicherheitsmaßnahmen auf der Basis seien daraufhin sofort verstärkt worden. Der Interimschef der UNO-Mission, Koen Davidse, verurteilte den Anschlag aufs Schärfste und sprach den Familien und Angehörigen der Opfer sein Beileid aus.

An der UNO-Mission nimmt auch Österreich mit drei Soldaten teil. Der im Jahr 2013 gestartete Einsatz gilt als die gefährlichste UNO-Blauhelmmission. Das etwa 7.000 Kilometer lange und bis zu 800 Kilometer breite Land am südlichen Rand der Sahara ist ein Rückzugsgebiet für Terroristen, Menschenschmuggler und andere Kriminelle.