Zwei Tote bei Verkehrsunfall mit Polizeiauto in Brandenburg

Der Crash passierte bei einer Blaulichtfahrt über eine Kreuzung - © APA (Symbolbild/dpa)

Bei einem schweren Unfall mit einem Polizeifahrzeug in Brandenburg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Der 70-jährige Fahrer eines Audi und seine 60 Jahre alte Beifahrerin starben an der Unfallstelle, nachdem ihr Wagen am Sonntagmorgen auf einer Kreuzung im brandenburgischen Teltow mit einem Streifenwagen zusammengestoßen war. Die beiden Beamten in dem Fahrzeug wurden schwer verletzt.