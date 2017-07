Zwei Tote bei Taliban-Anschlag in Pakistan

Das pakistanische Militär hatte am Sonntag eine neue Bodenoffensive in einem Stammesgebiet in Khyber Pakhtunkhwa gestartet. Die Armee konnte militante Gruppen im Nordwesten Pakistans in den vergangenen Jahren zurückdrängen, doch werden in der Region immer wieder schwere Anschläge verübt.

Bei dem bisher folgenschwersten Attentat waren im Dezember 2014 in Peshawar, der Hauptstadt der Provinz Khyber Pakhtunkhwa, mehr als 150 Menschen getötet worden, überwiegend Kinder. Ziel des Taliban-Angriffs war eine vom Militär betriebene Schule in Peshawar.

(APA/ag.)