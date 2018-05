Zwei Tote bei mutmaßlichem Familiendrama in Deutschland

Bei einem mutmaßlichen Familiendrama in Saarbücken sind zwei Menschen getötet und zwei verletzt worden. Laut Polizei hatte ein 59-jähriger Mann am Samstag bei einer Feier in einem Haus um sich geschossen und zwei Männer getötet. Zwei Frauen seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. "Wir gehen im Moment davon aus, dass es sich bei den Getöteten um Familienangehörige des Täters handelt."

Eine verletzte 60 Jahre alte Frau sei vermutlich die Ehefrau des Tatverdächtigen. Dieser habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Der genaue Ablauf der Tat und das Motiv des mutmaßlichen Täters waren nach Angaben des Sprechers zunächst unklar. Auch zur Nationalität des 59-Jährigen und zur Identität der beiden Toten konnten er zunächst keine weiteren Angaben machen.

Dem Sprecher zufolge hatten Nachbarn über Notruf die Polizei über den Vorfall im Stadtteil Brebach-Fechingen informiert. “Die haben Schüsse gehört”, sagte er. Zudem hätten sie eine der Frauen blutüberströmt gesehen. “Es war klar: Da ist was Schlimmes passiert.”

Ein Anwohner sagte, die Gegend sei “ein ganz normales” und relativ gutes Wohngebiet. Es gebe Ein- und Zweifamilienhäuser sowie drei Hochhäuser. “Es ist noch nie sowas vorgekommen”, sagte er.