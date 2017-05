Zwei Tote bei Kollision von Boot mit Jet-Skis in Kopenhagen

In diesem Boot starben zwei Menschen - © APA (AFP)

Im Hafen von Kopenhagen ist am Samstagabend ein kleines Freizeitboot von einem oder mehreren Jet-Skis angefahren worden. Laut Polizei kamen die zwei Amerikanerinnen, die das Boot gemietet hatten, ums Leben. Eine Frau starb noch am Abend, die zweite in der Nacht auf Sonntag im Krankenhaus. Fünf weitere Menschen wurden verletzt.