Zwei Tote bei Felssturz in Italien

Bei einem Felssturz in Italien an der Grenze zur Schweiz sind zwei Touristen auf dem Weg zu einem Wallfahrtsort ums Leben gekommen. Die beiden Schweizer waren im Auto unterwegs, als die Geröllmassen am Sonntag in der Nähe des Ortes Re auf die Straße abgingen, teilte die Feuerwehr mit. Der Mann und die Frau stammten laut Nachrichtenagentur Ansa aus dem Tessin und seien beide über 50 Jahre alt.

Sie seien unterwegs zu einem Wallfahrtsort in der Region gewesen. Der Bürgermeister des Ortes beklagte, dass es auf der Straße – die von vielen Pendlern in Richtung Schweiz genutzt wird – schon häufiger Opfer gegeben habe und dass sie endlich gesichert werden müsse.