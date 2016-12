Zwei Menschen sind bei einem Busunglück in Neuseeland ums Leben gekommen. Eine vorerst unbekannte Zahl der insgesamt rund 45 Passagiere wurde bei dem Unfall in der Nähe von Gisborne auf der Nordinsel Neuseelands verletzt, teilte die Polizei Sonntagfrüh mit. Ihr Bus war am Samstagabend von der Straße abgekommen und rund 100 Meter einen Abhang hinuntergestürzt.

Die Mehrzahl der Passagiere waren Mitglieder eines Schulorchesters aus dem Inselstaat Tonga, die mit ihren Auftritten Geld für ihre Schule sammelten. (APA/dpa)