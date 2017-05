Zwei Tote bei Brückeneinsturz in Indien

Die Brücke war für jegliche Nutzung gesperrt - © APA (AFP)

Beim Zusammenbruch einer Brücke voller Schaulustiger sind in Indien wenigstens zwei Menschen getötet worden. Mindestens zehn Menschen wurden vermisst. Wie die Polizei am Freitag bestätigte, brach die baufällige Brücke im Bundesstaat Goa bereits am Donnerstagabend zusammen. Zu dem Zeitpunkt standen bis zu 40 Menschen auf dem eigentlich gesperrten Bauwerk.