Zwei Tonnen Kokain in Argentinien beschlagnahmt

Die Drogen waren in Stahlspulen versteckt - © APA (AFP)

Die Polizei hat in Argentinien eine Ladung von zwei Tonnen Kokain beschlagnahmt. Vier Mexikaner und 13 Argentinier wurden festgenommen, wie Sicherheitsministerin Patricia Bullrich am Montag bekanntgab. Das Kokain war in Stahlspulen versteckt. Der Großteil wurde in Bahia Blanca, 650 Kilometer südlich von Buenos Aires, beschlagnahmt – der Rest in Mendoza, 1.000 Kilometer westlich von der Hauptstadt.