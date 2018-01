Zwei Todesfälle in Präsident Van der Bellens Familie

Brigitte Van der Bellen (74), die frühere Ehefrau von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, ist in der Nacht auf Montag nach kurzer schwerer Krankheit verstorben.

Van der Bellen war mit seiner ersten Frau freundschaftlich verbunden und begleitete sie gemeinsam mit den beiden Söhnen Nicolai und Florian bis in ihre letzten Stunden, teilte die Präsidentschaftskanzlei in einer Aussendung mit.

Van der Bellen trauert außerdem mit seiner derzeitigen Ehefrau Doris Schmidauer um deren Vater Ernst Schmidauer (83), der am Sonntag verstorben ist. Die Präsidentschaftskanzlei ersucht die Privatsphäre der Familien zu respektieren.

Termine abgesagt

Der Bundespräsident hatte wegen der “schweren Erkrankung im engsten Familienkreis” zuletzt seine Teilnahme an einem Präsidententreffen in Slowenien abgesagt und eine Reise nach Liechtenstein verschoben. Van der Bellen werde in den nächsten Tagen keine Termine wahrnehmen, hieß es auf APA-Anfrage aus der Präsidentschaftskanzlei.