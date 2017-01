Zwei Teenager wegen zwei Raubüberfällen verurteilt

Zwei Buschen im Alter von 17 und 18 Jahren sind am Montag bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg zu unbedingten Haftstrafen nicht rechtskräftig verurteilt worden. Sie hatten im Herbst 2016 bei zwei bewaffneten Raubüberfällen auf einen Taxifahrer und ein Wettlokal in der Stadt Salzburg insgesamt rund 1.130 Euro erbeutet. Als Motiv gaben sie Geldnot an.

Der 17-Jährige erhielt 22 Monate wegen zweifachen schweren Raubes sowie wegen schwerer Körperverletzung in Zusammenhang mit einer Schlägerei, die sich Monate vor den Überfällen ereignet hatte. Weder Staatsanwalt Mathias Haidinger noch Verteidiger Kurt Jelinek gaben eine Erklärung ab. Der vorbestrafte 18-Jährige fasste fünfeinhalb Jahre wegen zweifachen schweren Raubes aus. Dagegen meldete der Rechtsanwalt Strafberufung an. Der Staatsanwalt verzichtete auf Rechtsmittel. Die beiden Angeklagten müssen dem Urteil zufolge auch insgesamt 1.000 Euro Teilschadenswiedergutmachung wegen des Überfalls auf das Wettbüro sowie insgesamt 3.242,30 Euro wegen des Überfalls auf den Taxifahrer zahlen, wobei laut dem Verteidiger bereits eine Zahlung von 500 Euro geleistet wurde. Der dritte Angeklagte, ein 17-jähriger Serbe, wurde wegen der Schlägerei im März in einem Salzburger Lokal zu sechs Monaten bedingt bereits rechtskräftig verurteilt. (APA)