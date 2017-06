Zwei Täter brachen in Wiener Juwelier ein: Tresor aufgeflext

Die Polizei wertet nun Videomaterial aus - © APA (Archiv)

Über ein gebohrtes Loch in der Wand der WC-Anlage eines Wiener Restaurants sind zwei Männer am Pfingstsonntag in einen Juwelier in der Wiener Innenstadt eingedrungen. Dort gelangten sie direkt in einen Raum mit Tresor. Diesen flexte das Duo auf, raffte Schmuck an sich und flüchtete. Die Polizei wertet nun Videomaterial aus.