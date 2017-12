Zwei schwierige Heimspiele für EHC Lustenau

Nach dem 4:3 Auswärtssieg gegen den HC Gröden wartet am Samstag Abend der nächste schwere Gegner auf die Cracks des EHC Alge Elastic Lustenau. Zu Gast sind die Drachen aus Laibach.

Die Slowenen, die in der vergangenen Saison noch in der Erste Bank Eishockey Liga spielten, fanden sich von Beginn der Meisterschaft an in der Liga sehr gut zurecht und lagen zwischenzeitlich unter den Top-Drei der Alps Hockey League. Durch einige Niederlagen rutschten sie auf den aktuellen sechsten Rang in der Tabelle ab. Von den letzten vier Spielen konnten sie nur ein Spiel gewinnen, hatten jedoch mit dem Bregenzerwald, Feldkirch und Jesenice relativ starke Gegner. Das letzte Spiel am vergangenen Mittwoch gewannen sie gegen Kitzbühel zu Hause mit 4:2.