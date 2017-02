Skiunfälle haben am Mittwoch in Tirol zwei Schwerverletzte gefordert. Ein 47-jähriger Einheimischer prallte in Sölden aus bisher unbekannter Ursache gegen eine Liftstütze und wurde dabei schwer am Kopf verletzt. Ein 20-jähriger Deutscher kam im Skigebiet Hochzillertal zu Sturz und erlitt ebenfalls schwere Kopfverletzungen, teilte die Polizei mit.

Der Skiunfall in Sölden hatte sich im Bereich des Roßkirpl ereignet. Der Tiroler wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Auch im Zillertal verunfallte Deutsche wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt in die Klinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen. (APA)