Zwei schwerst Verletzte bei Explosion in Kölner Drogenlabor

Mehrere Propangasflaschen explodierten im Keller - © TNN

Bei einer Explosion in einem mutmaßlichen Drogenlabor in einem Kölner Wohnhaus sind zwei Männer lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr vom Dienstag flogen im Keller des Gebäudes in der Innenstadt Propangasflaschen in die Luft. Ersten Ermittlungen zufolge ereignete sich die Explosion womöglich bei der Herstellung von Rauschgift.