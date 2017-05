Zwei schwer verletzte Radfahrer nach Unfall mit Pkw

Opfer wurden ins LKH Steyr eingeliefert - © APA

Mit zwei schwer verletzten Radfahrern hat am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall in Neuzeug im Bezirk Steyr-Land geendet. Die 33-jährige Frau und der 37-jährige Mann waren auf der B122 in Richtung Sierning unterwegs, als sie von einem in die gleiche Richtung fahrenden Pkw erfasst wurden. Die Sportler wurden zu Boden geschleudert und schwer verletzt.