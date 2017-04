Zwei Rettungsaktionen für ein Klettertrio in Tirol

Die drei Männer stiegen laut Polizei am Nachmittag in den Klettersteig im Zillertal ein. Bei der Schlüsselstelle verließen einen 50-Jährigen die Kräfte. Er wurde vom Hubschrauber mithilfe eines Taus geborgen und blieb unverletzt.

Die beiden verbliebenen Kletterer, Vater und Sohn, setzten die Tour fort, wobei der 18-jährige Sohn dem Vater in einem größeren Abstand folgte. Als der Jüngere beim Ausstieg ankam, war der Vater bereits in Richtung Tal aufgebrochen. Auf der Suche nach der Abstiegsroute verirrte sich der Deutsche in einem Waldgebiet und alarmierte die Einsatzkräfte. An der Bergung waren acht Mann der Bergrettung Mayrhofen sowie die Alpinpolizei beteiligt.

(APA)