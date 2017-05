Zwei Radball-Teams hoffen auf Spitzenplatz

Die Höchster Ö-Cup-Sieger 2017 und regierenden Weltmeister und Vorjahressieger Patrick Schnetzer/Markus Bröll, ihre Vereinskollegen Höchst 2 mit Simon König/Florian Fischer. Und erstmals dabei ist das junge Team der IG Sulz/Dornbirn mit Kevin Bachmann/Stefan Feurstein.

Der UCI-Radball-Weltcup 2017 startet am Samstag, 6. Mai in Beringen/Belgien mit Teams aus 5 Nationen. Aus Vorarlberg sind die IG Sulz/Dornbirn mit Kevin Bachmann/Stefan Feurstein und der RC Höchst 2 mit Simon König/Florian Fischer am Start.

Das Teilnehmerfeld in Beringen darf sich sehen lassen. Deutschland, Tschechien, die Schweiz und Belgien sind neben Österreich hochrangig vertreten. In jeweils eine Gruppe gelost, stehen beide Ländle-Teams vor lösbaren Aufgaben, um sich unter die letzten vier Mannschaften zu platzieren.

In der Gruppe 1 sind der RV Obernfeld/Deutschland (André und Manuel Kopp) und der RC Höchst 2 (Simon König/Florian Fischer) zu favorisieren. Die Schweizer vom VC Oftringen und die WM Bronzenen von 2015 aus Dorlisheim/Frankreich (Quentin Seyfried/Benjamin Meyer) gehören noch zum Kreis jener Kandidaten, die für eine Überraschung und einen eventuellen Einzug ins Halbfinale gut sein könnten.

Die WM-Dritten von Stuttgart Gerhard und Bernd Mlady von 2016 sind die Favoriten für den Halbfinaleinzug in der Gruppe 2. Um den 2. Platz wird es einen harten Kampf geben, alle Teams haben gute Chancen, dabei zu sein, es wird wohl auf die Tagesform ankommen. Auch die IG Sulz/Dornbirn kann bei ihrer ersten Weltcup-Teilnahme frei aufspielen und wollen als Minimal-Ziel einen dritten Rang in der Gruppe erreichen. Sie möchten mit Ihrer schnellen Spielweise den einen oder anderen Gegner überraschen.

Die teilnehmenden Mannschaften am 1. UCI Weltcup-Turnier 2017, Beringen/BEL:

Gruppe 1

RC Höchst 2/AUT Simon König/Florian Fischer

RV Obernfeld/GER André und Manuel Kopp

VC Oftringen/SUI Rafael Stadelmann/Andreas Zaugg

VC Dorlisheim/FRA Quentin Seyfried/Benjamin Meyer

HZG Beringen 2/BEL Bjorn Stockmans/Tim Primavesi

Gruppe 2

RMC Stein/GER Gerhard und Bernd Mlady

RMV Pfungen/SUI Severin und Benjamin Waibel

TJ Favorit Brno/CZE Pavel Smid/Jan Havlicek

HZG Beringen 1/BEL Brecht Damen/ Niels Dirikx

IG Sulz-Dornbirn/AUT Kevin Bachmann /Stefan Feurstein

UCI Weltcup-Turniere 2017/Teilnehmer aus Österreich

06.05.2017 Beringen/BEL Höchst 2, Sulz/Dornbirn

28.08.2017 Altdorf/SUI Höchst 1, Höchst 2

02.09.2017 St. Pölten/AUT Höchst 2, Sulz/Dornbirn

14.10.2017 St. Gallen/SUI Höchst 1

04.11.2017 Liestal/SUI Höchst 1, Sulz/Dornbirn

02.12.2017 Willich/Schiefbahn/GER – Finale offen, je nach Weltcuppunkten