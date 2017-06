Zwei Personen von Zug tödlich verletzt – Identität unklar

Ein Abgleich von DNA und Fingerabdrücken soll Klarheit bringen - © dpa

Die Identität der beiden Personen, die in der Nacht auf Samstag auf der Westbahnstrecke in einem Tunnel im Bezirk Melk von einem Zug erfasst und getötet worden sind, ist laut Polizei nach wie vor nicht geklärt. Das teilte Sprecher Raimund Schwaigerlehner am Sonntag auf Anfrage mit. Ein Abgleich von DNA und Fingerabdrücken soll Klarheit bringen.