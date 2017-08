Zwei Pensionisten sind am Mittwochnachmittag und -abend bei Bergtouren im oberösterreichischen Bezirk Kirchdorf an der Krems tot zusammengebrochen. Beide erlitten einen Sekundenherztod, bestätigte die Polizei OÖ einen Bericht in der “Kronen Zeitung” am Freitag.

Ein 78-jähriger Oberösterreicher war mit Bekannten in der Dr.-Vogelsam-Klamm bei Windischgarten unterwegs, als er gegen 15.15 Uhr tot umfiel. Ein 69-jähriger Deutscher wanderte am führen Abend mit seiner Frau am Schoberstein bei Molln. Gegen 20 Uhr klagte er über Schwindel, dann brach auch er zusammen. Für beide Wanderer kam jede Hilfe zu spät. (APA)