Zwei österreichische Firmen unter Top-250-Händlern der Welt

Mit dem Salzburger Lebensmittelhändler Spar und der Welser Möbelhandelsgruppe XXXLutz zählen auch zwei österreichische Firmen zu den Top-250-Einzelhandelsunternehmen der Welt, geht aus dem Deloitte-Report "Global Powers of Retailing" hervor. Der Gesamtumsatz der globalen Top-250 ist 2016 um rund 4 Prozent auf 4,4 Billionen US-Dollar gestiegen.

An der Spitze hat sich gegenüber dem letzten Report nichts verändert. Sieben der zehn umsatzstärksten Unternehmen im Einzelhandel haben ihren Sitz in den USA: Mit einem Umsatz von fast 486 Mrd. US-Dollar liegt Wal-Mart erneut auf Platz 1. Der US-Konzern erwirtschaftete vier Mal so viel Umsatz wie die zweitplatzierte Costco Corporation mit 118,7 Mrd. US-Dollar. The Kroger behaupten sich mit 115,3 Mrd. US-Dollar auf Platz 3.