Zwei Nordkoreaner flüchteten per Boot in den Süden

Zwei Nordkoreaner haben sich nach südkoreanischen Angaben in das Nachbarland abgesetzt. Wie die Nachrichtenagentur Yonhap am Samstag unter Berufung auf Regierungsangaben berichtete, handelte es sich um zwei Zivilisten. Zuvor hatte Yonhap berichtet, einer der beiden Geflohenen sei ein Militäroffizier. Diese Meldung wurde später als "Missverständnis" korrigiert.

Im vergangenen Jahr trieb ein nordkoreanisches Fischerboot in den Süden. Die vier Besatzungsmitglieder weigerten sich, zurückzukehren. Im Juli kamen fünf weitere Nordkoreaner per Boot in Südkorea an, um dort zu bleiben. Mehr als 30.000 Nordkoreaner sind bereits aus ihrem Land geflohen. Weil die Grenze zu Südkorea schwer bewacht wird, fliehen die meisten über die durchlässigere Grenze nach China.