Zwei Mio. Muslime pilgern bei Hadsch zum Berg Arafat

Es hat bis zu 40 Grad bei der Wallfahrt - © APA (AFP)

Am zweiten Tag der muslimischen Wallfahrt Hadsch sind rund zwei Millionen Gläubige zum Berg Arafat nahe der saudischen Stadt Mekka gepilgert. Das saudische Staatsfernsehen zeigte am Donnerstag, wie die in weiße Pilgergewänder gekleideten Gläubigen gemeinsam beteten. Viele schützten sich mit Schirmen vor der Sonne bei Temperaturen bis zu 40 Grad.