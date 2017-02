Zwei Mal Gold für Jungrodler

Der ASVÖ-Cup wurde in insgesamt vier Bewerben ausgetragen. Beim letzten Rennen am 17./18. Februar 2017 mit starker Konkurrenz aus 3 Nationen heimsten die von Andrea Tagwerker und Hans Neyer betreuten Bludenzer Jungrodler mit Marcel Tagwerker und Madlen Loß gleich zwei Mal Gold ein. Lukas Tagwerker verpasste einen Stockerlplatz nur knapp und belegte Rang 4. In der Gesamtwertung gab es für Marcel Tagwerker und Madlen Loß jeweils Rang 2, für Lukas Tagwerker Rang 5. Als letztes Rennen der Saison findet am 26. Februar 2017 der Eisbären-Cup in Igls statt, bei dem wieder Städtle-Nachwuchsrodler im Einsatz sein werden.