Zwei Kinder von Eltern vor dem Ertrinken gerettet

Schwimmbecken können für Kinder zu tödlichen Fallen werden - © APA (Symbolbild)

Eine Zweijährige ist am Donnerstag bewusstlos von ihrer Mutter in einem Kinderbecken in einem Freibad in Steyr entdeckt und gerettet worden. Das Mädchen wurde reanimiert und mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Linz geflogen, teilte die Polizei mit. In Bregenz rettete ein Vater seine zweieinhalbjährige Tochter, die in den Swimmingpool gefallen war, vor dem Ertrinken.