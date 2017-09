Zwei Kinder verletzten sich in OÖ bei Sprung aus dem Fenster

Beide Kinder wurden ins Krankenhaus eingeliefert - © APA

Zwei Kinder sind am Samstagnachmittag aus einem Fenster im ersten Stock eines Gasthauses in Vorchdorf (Bezirk Gmunden) gesprungen. Dabei wurden das fünfjährige Mädchen und der siebenjährige Bub aus Deutschland verletzt. Das Mädchen wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik im bayrischen Altötting geflogen. Den Buben brachte die Rettung ins Klinikum Wels.