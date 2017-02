Den Angaben zufolge wollte die Mutter ihre Kinder bei dem von ihr getrennt lebenden Mann am Samstagabend nach einem vereinbarten zweitägigen Besuch abholen und fand die Kinder tot vor. Der 34-jährige Vater wurde noch am Tatort festgenommen. Da er sich mutmaßlich selbst verletzt hatte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht und dort von der Polizei bewacht. Die Mutter kam ebenfalls in ärztliche Obhut.

(APA/ag.)