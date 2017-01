Zwei Kinder durch Schüsse von Armee nahe Aleppo getötet

Die oppositionsnahe, in Großbritannien ansässige Organisation erhält ihre Informationen von einem Netz von Aktivisten in Syrien. Von unabhängiger Seite sind sie schwer zu überprüfen.

In Syrien gilt seit der Nacht auf Freitag eine landesweite Feuerpause, die bisher weitgehend eingehalten wird. Ein von Russland und der Türkei ausgearbeiteter Plan sieht neben der Waffenruhe für Jänner Friedensverhandlungen in der kasachischen Hauptstadt Astana vor. Der UNO-Sicherheitsrat stellte sich am Samstag einstimmig hinter den Plan.

(APA/ag.)