Der Pkw mit dem Mann am Steuer war auf der nassen Fahrbahn der Burgenland Straße (B50) ins Schleudern geraten. Der Wagen stieß in der Folge linksseitig gegen einen Wegweiser, geriet in den Straßengraben, überschlug sich und kam letztlich auf einem Feldweg zum Stehen. Die Insassen wurden nach der Erstversorgung am Unfallort per Notarztwagen ins Spital transportiert.

(APA)