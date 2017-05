Zwei junge Präriehunde tollen durch Tiergarten Schönbrunn

Die Neugier siegt - © APA (Zoo Schönbrunn/Zupanc)

Über doppelten Nachwuchs bei den Schwarzschwanz-Präriehunden freut man sich derzeit in Schönbrunn. Die beiden Jungtiere strecken ihre Nasen aus dem Bau, knabbern an Kräutern und tollen miteinander herum. Zur Welt sind sie bereits am 1. April gekommen, aber erst jetzt unternehmen sie die ersten Ausflüge ins Freie.