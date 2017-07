Zwei Judokas mit guter Leistung

Vache Adamyan (-55kg), der am Freitag an den Start ging, traf in seinem ersten und leider einzigen Kampf auf einen starken Niederländer. Obwohl der junge ULZ-Athlet bereits mit 2 Shidos in Führung war, lief er seinem Kontrahenten nach ca. einer Minute auf einen Sumi Gaeshi auf, der leider zu einer Ippon-Wertung führte. Da der Niederländer selbst nicht weiter vorrückte, war auch Vache aus dem Turnier ausgeschieden. Dennoch gibt es einen hervorzuhebenden Punkt. Den drittplatzierten Russen Abram Naguchev konnte Vache in diesem Jahr bereits besiegen. Die Lorbeeren hängen also keineswegs in unerreichbarer Höhe.

Schuchter zeigte auf

Anna-Lena Schuchter (-63kg) kam am Samstag zum Einsatz und kämpfte im ersten Kampf gegen die Französin Jarrot Lucie. Obwohl sie früh mit einer Wazari Wertung in Rückstand geriet, konnte sie nach zwei harten Minuten den Kampf auf ihre Seite ziehen und gewann schlussendlich mit 3 Wazari Wertungen. Im zweiten Kampf musste Anna-Lena gegen die körperlich sehr starke Tchanturia Mariam aus Georgien an den Start, die an diesem Tag leider nicht zu bezwingen war. Mit ein bisschen Pech verlor diese dann den darauffolgenden Kampf gegen eine Luxemburgerin und Anna-Lena war somit aus dem Bewerb ausgeschieden. Dennoch zeigte auch sie, dass sie auf diesem Level durchaus mithalten kann. Coach Michael Greiter: „Vache und Anna-Lena zeigten stakre Leistungen, es fehlte einfach ein wenig das nötige Glück. Wir werden jetzt konsequent weiter arbeiten. Mit ein bisschen mehr Erfahrung, sieht das bald ganz anders aus.“

Platz 7: Starke Team-Leistung

Für Anna-Lena war das Wettkampf-Wochenende jedoch noch nicht beendet. Denn sie stieg am Sonntag im Team-Wettbewerb auf die Matten und wusste dort zu überzeugen. In der ersten runde kämpfen die Österreichischen Damen gegen das Team aus Lettland und konnten dieses mit 5 zu 0 bezwingen. Anna-Lena gewann nach ca. 30 Sekunden mit einer schönen Uchi-Mata-Technik. In der zweiten Begegnung ging es gegen die starken Französinnen. Und so endete die Begegnung mit einem 1 zu 4 für das gegnerische Team. In diesem Kampf musste Schuchter gegen dieselbe Französin an den Start, wie zuvor beim Einzelbewerb. Nach einem harten Fight musste sich die ULZ Sportlerin diesmal leider knapp geschlagen geben. Trotzdem zeigte sie erneut einen super Kampf! In Runde Drei ging es dann gegen das Ungarische Team. Österreich konnte die Begegnung wieder mit einem 3 zu 2 Sieg für sich entscheiden und auch Anna-Lena machte wieder einen tollen Kampf und überzeugte mit 3 Wazari Wertungen bevor sie mit einer Festhalte-Technik ihren Kampf vorzeitig beenden konnte! In der letzten Begegnung an diesem Tag mussten die Mädels dann gegen das Russische Team ran, nach 2 tollen Auftaktsiegen verloren die Girls dann doch noch 3 zu 2 und wurden so schlussendlich mit dem ausgezeichneten 7 Endrang belohnt. Anna-Lena verlor in dieser Begegnung gegen ihre physisch starke Gegnerin, zeigte aber wieder einen starken Kampf.