Zwei Jahrzehnte für SW Bregenz ehrenamtlich tätig

Der Zufall spielte Regie: Isabella Hahn aus Mäder war vor langer Zeit einmal bei einem Heimspiel von SW Bregenz als Zuschauer im Casinostadion. “Das hat mir so richtig gefallen”, so Isabella Hahn. Seit nunmehr exakt 20 Jahren ist sie beim Traditionsverein im Casinostadion ehrenamtlich als Ordnerin und an der Kassa als Helferin im Einsatz. Nun erhielt Isabella Hahn vor dem Heimspiel gegen Andelsbuch von Harald Kloser und Kapitän Rifat Sen ein Ehrengeschenk für ihre Tätigkeit überreicht.