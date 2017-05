Zwei Jahre Haft für Syrien-Heimkehrer in Vorarlberg

Die Staatsanwaltschaft untermauerte ihre Anklage mit zahlreichen Fotos, die den Angeklagten mit einem Freund in Kampfausrüstung und mit Waffe zeigten. Der Unterländer gab an, vor dreieinhalb Jahren wegen familiärer Probleme in die Türkei gereist zu sein. Er habe nicht gewusst, wo er genau war und ob das eine terroristische Vereinigung gewesen sei. Auch die Waffe habe er nur “zum Ausprobieren” in den Händen gehalten. Er habe allerdings nie damit geschossen, noch habe er den Umgang damit gelernt, gab der 24-Jährige vor Gericht an.

Der Richter sah es als erwiesen an, dass sich der Angeklagte einer Terrorgruppierung anschließen wollte. Er habe anschließend nur kalte Füße bekommen.

(APA)