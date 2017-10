Dem mutmaßlichen Jihadisten droht Haft. - © APA

Im Grazer Straflandesgericht ist am Dienstagnachmittag ein 18-jähriger Syrer zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Ihm wurde vorgeworfen, im Gefängnis Propaganda für die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) betrieben zu haben. Der Angeklagte, der Mitglied der Scharia-Polizei in seiner Heimat gewesen ist, bekannte sich nicht´schuldig.