Zwei Häuser nach Hangrutsch in Tirol evakuiert

Wegen eines Hangrutsches sind in Grins im Bezirk Landeck in der Nacht auf Sonntag zwei Einfamilienhäuser evakuiert worden. Das Geröll reichte bis zur Hangmauer eines der beiden Gebäude heran. Verletzt wurde niemand, wie die Tiroler Polizei mitteilte.

Der Hang oberhalb der beiden Einfamilienhäuser geriet gegen 21.45 Uhr in Bewegung. Die Gesteins- und Geröllmassen kamen erst kurz vor einem der beiden Gebäude zum Stehen. In der Dunkelheit ließ sich die Gefahrenlage nicht eindeutig abschätzen. Der Bürgermeister veranlasste deshalb vorsorglich die Evakuierung der beiden Wohnhäuser. Noch am Sonntag sollte die Lage von einem Geologen untersucht und die weitere Vorgehensweise geplant werden.