Zwei Frauen in Graz mit Elektroschocker bedroht

Ein 26 Jahre alte Grazerin und eine 27-jährige Wienerin sind in der Nacht auf Samstag in Graz Opfer eines versuchten Raubüberfalls geworden. Laut Polizei bedrohte ein Pärchen die beiden Frauen mit einem Elektroschocker und forderten Bargeld. Die Täter stießen jedoch auf so viel Gegenwehr, dass sie ohne Beute wieder abzogen.

Gesucht werden eine dünne Frau mit langen, blonden Haaren, etwa 1,60 Meter groß und ein ebenso dünner Bursche mit braunen Haaren, etwa 1,70 Meter groß. Beide sind 18 bis 20 Jahre alt und waren laut Zeugenbeschreibung dunkel gekleidet. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken