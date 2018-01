Zwei Flugzeuge kollidierten in Toronto am Boden: Keine Opfer

Auf dem Flughafen Pearson International in Toronto sind am Freitag zwei Flugzeuge am Boden kollidiert. Das Flugzeugheck einer der beiden Maschinen geriet in Brand, wie auf Fotos in sozialen Netzwerken zu sehen war. Opfer gab es keine. Die beiden Airlines der betroffenen Maschinen, WestJet und Sunwing, bestätigten den Vorfall.

Wie WestJet im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte, wurde die Maschine mit 168 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern an Bord von einer Sunwing-Maschine gerammt, als diese vom Gate zurücksetzte. Die WestJet-Gäste seien über Notrutschen aus der Maschine befördert worden. Sunwing bestätigte den Vorfall in Kanada über Facebook. An Bord waren demnach zum Unglückszeitpunkt weder Besatzungsmitglieder noch Passagiere.

Es ist bereits der zweite derartige Zwischenfall auf dem Flughafen innerhalb weniger Monate. Anfang August waren ein kanadischer und ein polnischer Passagierjet am Boden an den Tragflächen kollidiert. Es entstand erheblicher Sachschaden, Opfer gab es aber keine.