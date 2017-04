Einsatz mit Unterstütung der Cobra - © APA (Symbolbild)

Im Rahmen von Ermittlungen wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung haben Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag in Wien mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt und zwei Personen festgenommen. Eine entsprechende Meldung der “Kronen-Zeitung” (Mittwoch-Ausgabe) wurde von der Anklagebehörde bestätigt.