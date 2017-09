Die Vorarlberger Polizei hat zwei Einbrecher festgenommen, die am 1. September in einem Wohnhaus in Bartholomäberg (Bezirk Bludenz) Schmuck im Wert von 2.000 Euro gestohlen haben sollen. Die beiden algerischen Asylwerber im Alter von 36 und 26 Jahren wurden kurz danach von einem Autobesitzer beobachtet, als sie ein Jagdmesser aus seinem Pkw entwendeten. Dieser verständigte die Polizei.