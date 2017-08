Zwei Eierproben in Tirol wegen Fipronil-Verdacht beanstandet

Der Eier-Skandal erreicht Tirol - © APA (Symbolbild/dpa)

Nach dem Auftauchen von nach Österreich importierten Eiern, die mit dem Insektizid Fipronil belastet sein könnten, hat die österreichische Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) nun auch zwei in Tirol gezogene Proben beanstandet. Zwei weitere Proben würden ebenfalls Fipronil in sehr geringem Ausmaß enthalten. Sie waren aber noch verkehrsfähig, teilte das Land am Donnerstag mit.