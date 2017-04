Zwei Drittel der Österreicher schwingen das Tanzbein

56 Prozent haben Tanzschulerfahrung - © APA (Gindl)

Zwei Drittel der Österreicher schwingen zumindest von Zeit zu Zeit das Tanzbein. Am häufigsten ausgeübt wird im “Land des Walzers” der Disco-Tanz – also tanzen zu lauter Musik ohne vorgegebene Schritte. Das hat das Marktforschungsinstitut Integral anlässlich des Welttanztages am Samstag in einer Online-Befragung mit 2.612 Teilnehmern im Alter von 18 bis 69 Jahren herausgefunden.