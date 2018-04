Zwei Drachenboote in China gekentert: Elf Tote

Mindestens elf Menschen sind bei einem Unglück mit zwei Drachenbooten im Touristenort Guilin in Südchina gestorben. Sechs Personen wurden noch vermisst. Das Unglück passierte am Samstag beim Training für die jährlichen Rennen zum Drachenbootfest.

Die zwei Boote kenterten auf dem Fluss Taohuajiang. 57 Paddler seien ins Wasser gefallen, berichtete das Staatsfernsehen. Zwei Gerettete seien ins Krankenhaus gebracht worden und in stabilem Zustand. Die Bergungsarbeiten dauerten noch an.

In einem Video mit Handyaufnahmen, das das Staatsfernsehen auf seiner Webseite veröffentlichte, ist zu sehen, wie die Boote an einer künstlichen Stromschnelle durch ein Wehr unter Wasser nicht mehr zu halten sind und kentern. Die Insassen versuchen verzweifelt, das sichere Ufer zu erreichen. Weitere Aufnahmen zeigen, wie Opfer am Ufer liegen und Überlebende offenbar Wiederbelebungsmaßnahmen versuchen.