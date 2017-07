Zwei deutsche Wanderer bei Alpinunfällen in Tirol gestorben

Unfälle in den Tiroler Bergen - © APA (Gindl)

In Tirol sind am Samstag zwei Wanderer ums Leben gekommen. Am Mittenwalder Höhenweg bei Scharnitz im Bezirk Innsbruck-Land wurde ein 35 Jahre alter Deutscher von herabfallenden Steinen getroffen, stürzte in eine Rinne ab und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Eine ebenfalls 35 Jahre alte Frau aus Deutschland verunglückte beim Wandern im Außerfern tödlich.