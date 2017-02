Zwei Deutsche von Lawine in Vorarlberg teilweise verschüttet

Die beiden waren in einer dreiköpfigen Gruppe unterwegs. Gegen 13.00 Uhr fuhren sie über die Westflanke des Gipfels der Rotbühelspitze wieder ab. Vor der Einfahrt in die rund 40 Grad steile Westflanke beschlossen die Tourengeher einzeln, in einem Abstand von rund 50 Metern, abzufahren.

Als der zweite Skifahrer in den Hang einfuhr, löste sich ein rund 80 Meter breites Schneebrett und erfasste die beiden Wintersportler. Sie blieben unverletzt und wurden schließlich mit dem Hubschrauber nach Gargellen geflogen. Im Einsatz waren Alpinpolizei, Bergretter, Lawinenhunde und ein Hubschrauber.

(APA)