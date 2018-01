Zwei Deutsche überlebten Lawinenabgang in Osttirol

Zwei Tourengeher aus Deutschland sind am Mittwoch bei einer Skitour auf das 2.743 Meter hohe Figerhorn in Kals am Großglockner von einer Lawine erfasst und einige Meter mitgerissen worden. Laut Polizei lösten die beiden Männer rechtzeitig ihre Lawinenairbags aus. Die beiden blieben unverletzt. Sie wurden von einem Hubschrauber geborgen und ins Tal geflogen.

Die beiden Bundeswehrangehörigen im Alter von 49 und 50 Jahren waren gemeinsam zu der Tour auf das Figerhorn aufgebrochen. Gegen 11.30 Uhr löste sich während einer Schneeprofilaufnahme in einer Seehöhe von rund 2.500 Metern rund 100 Meter oberhalb der beiden das Schneebrett.

Ein Bergführer der den Lawinenabgang beobachtet hatte, schlug Alarm. Da die beiden Deutschen aber unverletzt waren, gaben sie der Besatzung des Rettungshubschraubers “Martin 4” zu verstehen, dass sei keine Hilfe benötigten. Weil sich das Duo aber gegen 14.00 Uhr immer noch im Bereich des Lawinenkegels befunden hatte, und es neuerlich zu einem Lawinenabgang gekommen war, wurden die beiden schließlich vom Rettungshubschrauber “Heli 6” geborgen.